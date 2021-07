La storia non è finita (Di lunedì 19 luglio 2021) Il titolo del tuo ultimo libro, un libro di interviste, si intitola After the End of History (Dopo la fine della storia). Questa è un’allusione a quello che credo continui a essere il tuo libro più famoso e mi domando: la fama di quel libro è un peso? Ti senti come una rockstar a cui i fan chiedono di suonare la hit più importante?”. Così inizia la conversazione sullo Spectator tra lo storico Tom Holland e il politologo Francis Fukuyama. “Lo sai – risponde Fukuyama – questo tema emerge solamente quando faccio delle interviste con dei giornalisti che vogliono affrontare dei temi generici”. TH: “Visto che questo è il titolo del libro, possiamo parlare di cosa intendi per ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Il titolo del tuo ultimo libro, un libro di interviste, si intitola After the End of History (Dopo la fine della). Questa è un’allusione a quello che credo continui a essere il tuo libro più famoso e mi domando: la fama di quel libro è un peso? Ti senti come una rockstar a cui i fan chiedono di suonare la hit più importante?”. Così inizia la conversazione sullo Spectator tra lo storico Tom Holland e il politologo Francis Fukuyama. “Lo sai – risponde Fukuyama – questo tema emerge solamente quando faccio delle interviste con dei giornalisti che vogliono affrontare dei temi generici”. TH: “Visto che questo è il titolo del libro, possiamo parlare di cosa intendi per ...

