Inferno a Pozzallo | immigrati incendiano l’hotspot | fuggono in 35 Video

(Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug — Hanno scatenato un vero e proprioglidel già problematico hotspot di. E poi sono fuggiti in massa, come accade a cadenza regolare nel centro di accoglienza del ragusano, costantemente al collasso. Nel tardo pomeriggio di sabato un gruppo di extracomunitari — per la maggior parte tunisini — ha dato fuoco ad alcuni materassi, appiccando così un incendio che ha distrutto il padiglione centrale della struttura, provocando ingenti danni. I locali colpiti dal fuoco sono ormai quasi del tutto inagibili. Glihanno poi approfittato del trambusto creato dal rogo per darsi alla ...

Il Primato Nazionale

