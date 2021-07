In una puntata finisce anche in Sardegna a fare la pasta

Leggi su iodonna

(Di lunedì 19 luglio 2021) The winner is Zac Efron, per la prima volta l’attore californiano (dagli occhi color del mare e fisico scolpito) si aggiudica un Emmy – seppure daytime – come Outstanding Program Host per la docu-serie ambientalista, Down to Earth With Zac Efron (in italiano Zac Efron: con i piedi per terra, ndr) firmata da Netflix. Ed è la prima volta per la star, nonché la sua prima nomination in assoluto. Zac Efron, 30 anni di amori e successi guarda le foto ...