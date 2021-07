Il 76% degli italiani non vede l'ora di tornare a viaggiare (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un recente sondaggio con 1.000 partecipanti commissionato dalla compagnia crocieristica Norwegian Cruise Line (NCL) ha esaminato i cambiamenti nelle priorità e nel comportamento di viaggio degli italiani dall'inizio della pandemia.Trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici e sentirsi felici erano le priorità assolute per metà degli italiani (50%) prima della pandemia. Questo aspetto è rimasto invariato poichè il 49% dà la priorità al tempo trascorso con la famiglia e gli amici rispetto ad altre cose e attività. Dopo molteplici lockdown e dure restrizioni, l'importanza del benessere mentale è salita ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un recente sondaggio con 1.000 partecipanti commissionato dalla compagnia crocieristica Norwegian Cruise Line (NCL) ha esaminato i cambiamenti nelle priorità e nel comportamento di viaggiodall'inizio della pandemia.Trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici e sentirsi felici erano le priorità assolute per metà(50%) prima della pandemia. Questo aspetto è rimasto invariato poichè il 49% dà la priorità al tempo trascorso con la famiglia e gli amici rispetto ad altre cose e attività. Dopo molteplici lockdown e dure restrizioni, l'importanza del benessere mentale è salita ...

