GTA e mod | Take-Two rimuove alcuni popolari progetti dei fan

(Di lunedì 19 luglio 2021)-Two Interactive ha emesso diverse rimozioni DMCA (Digital Millennium Copyright Act) per alcunemod di GTA, causando la chiusura di diversi. Per la seconda volta in meno di un anno,-Two, la società madre di Rockstar Games, ha preso di miramod realizzati dai fan. Il publisher ha inviato avvisi di rimozione DMCA a diversila scorsa settimana, tra cui Vice City Overhaul, che ha portato gli asset della mappa di GTA V. Leggi altro...

Eurogamer_it : #GTA: Take-Two prende di mira le mod dei fan. - PCGamingit : Take-Two ha fatto rimuovere diverse mod relative a GTA - - uchihastile : @dianormalrussia GTA com mod é tipo isso -

In ogni caso, gli interventi non si stanno limitando unicamente ai contenuti originali diV : anche ledi San Andreas stanno venendo colpite dai DMCA . Gli appassionati sperano dunque che il ...Come riportato da Kotaku, UnNameD è diventato la prima persona a completare una corsa One Hit KO (OHKO) suV utilizzando strategie utilizzate. È stato installato unche uccide il giocatore se ...Take Two sta falciando le mod di GTA andando a ripescare anche contenuti vecchi di vent'anni. Il motivo? Speriamo ce lo dicano.L'attesa versione di Grand Theft Auto V di nuova generazione è ancora senza data di uscita, ma Rockstar offre alcuni dettagli sui contenuti.