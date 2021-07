Green pass obbligatorio, cosa può cambiare in Italia (Di lunedì 19 luglio 2021) Settimana di fuoco per l’esecutivo guidato da Draghi chiamato a varare nei prossimi giorni il nuovo Decreto anti-Covid che traghetterà l’Italia (almeno) fino a fine mese con l’occhio rigorosamente puntato verso la curva dei contagi che, come sempre, detterà la linea. Al momento, contagi e tasso di positività continuano a crescere in scia alla variante Delta, ma terapie intensive e i reparti ordinari non preoccupano. L’ipotesi che prende sempre più forma è quella di un Green pass – sul modello francese – allargato e più stringente rispetto all’attuale utilizzo. Ma non è mistero che i principali partner della maggioranza hanno visioni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) Settimana di fuoco per l’esecutivo guidato da Draghi chiamato a varare nei prossimi giorni il nuovo Decreto anti-Covid che traghetterà l’(almeno) fino a fine mese con l’occhio rigorosamente puntato verso la curva dei contagi che, come sempre, detterà la linea. Al momento, contagi e tasso di positività continuano a crescere in scia alla variante Delta, ma terapie intensive e i reparti ordinari non preoccupano. L’ipotesi che prende sempre più forma è quella di un– sul modello francese – allargato e più stringente rispetto all’attuale utilizzo. Ma non è mistero che i principali partner della maggioranza hanno visioni ...

