Giustizia | Renzi annuncia | ' Firmo il referendum | penso a Enzo Tortora'

Advertising

RaiNews : Matteo Renzi (@matteorenzi - @ItaliaViva) a @RaiStudio24 su #DdlZan: 'Il Ddl Zan combatte i crimini d'odio. Noi chi… - repubblica : Giustizia, Renzi: 'Firmo il referendum dai Radicali: penso a Enzo Tortora non a Salvini' - ilriformista : L’indagine su @matteorenzi ha una puntualità svizzera: all’indomani dell’ipotesi di appoggio ai referendum sulla gi… - Agenzia_Ansa : Il leader di Italia viva Matteo Renzi firmerà i referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e dal Partito radica… - elvise1657 : RT @repubblica: Giustizia, Renzi: 'Firmo il referendum dai Radicali: penso a Enzo Tortora non a Salvini' -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Renzi

...anti - povertà del primo governo Conte - dopo quella congiunta di Matteo Salvini e Matteo, ... E blinda il reddito e la: 'Vogliamo processi veloci ma non accetteremo mai l'impunità' All'...Quando penso al referendum sulla, non penso a Salvini ma a Enzo Tortora'. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo. 'E' una guerra che dura da 30 anni, quella tra magistratura e ...Matteo Renzi ha dichiarato che firmerà il referendum sulla giustizia dei Radicali a Milano, prendendo come suo riferimento Enzo Tortora ...Martedì mattina "vado alla sede dei Radicali a Milano e firmo il referendum sulla giustizia. Quando penso al referendum sulla giustizia, non penso a Salvini ma a Enzo Tortora". Lo ha detto il leader d ...