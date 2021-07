Gianluca Vialli in pellegrinaggio dalla Madonna per ringraziare (Di lunedì 19 luglio 2021) Uno dei principali protagonisti del Campionato Europeo, si è recato in un Santuario dalla Vergine Maria in ringraziamento. Gianluca Vialli, insieme al Ct della Nazionale, Mancini, è stato uno dei fautori della vittoria azzurra. Nonostante la sua lotta, già vinta due volte, contro la malattia, ha voluto esserci. Ora, tornato, si è recato ad un L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 19 luglio 2021) Uno dei principali protagonisti del Campionato Europeo, si è recato in un SantuarioVergine Maria in ringraziamento., insieme al Ct della Nazionale, Mancini, è stato uno dei fautori della vittoria azzurra. Nonostante la sua lotta, già vinta due volte, contro la malattia, ha voluto esserci. Ora, tornato, si è recato ad un L'articolo proviene da La Luce di Maria.

SkyTG24 : Vialli visita il santuario della Speranza a Grumello Cremonese: 'È tempo di gratitudine' - FBiasin : Per festeggiare la conquista di #Euro2020 Gianluca #Vialli si è recato al Santuario della Beata Vergine della Spera… - chetempochefa : Questi Europei non potevano che concludersi con l’abbraccio più bello: quello tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini… - patriziapressel : RT @davideracconta: Oggi scrivo di Gianluca Vialli, ringraziandolo per parlare di malattia (e sconfiggerla) senza per forza dover andare in… - KattInForma : Gianluca Vialli in pellegrinaggio dalla Madonna per ringraziare -