G20 a Napoli | delegato turco positivo al Covid-19 | ricoverato all’ospedale del Mare

Advertising

repubblica : G20, delegato turco atterra a Napoli ed è positivo al Covid - BreakingItalyNe : RT @repubblica: G20, delegato turco atterra a Napoli ed è positivo al Covid - patriziarutigl1 : RT @repubblica: G20, delegato turco atterra a Napoli ed è positivo al Covid - affeu2 : RT @repubblica: G20, delegato turco atterra a Napoli ed è positivo al Covid - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: G20 a Napoli, un membro della delegazione turca positivo al Covid: ricoverato all'ospedale del Mare -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Napoli

Un membro della delegazione turca, arrivato stamattina aper ilenergia, clima e ambiente è risultato positivo al . L'uomo, si apprende da fonti qualificate che non ne hanno rivelato l'identità e la carica, è stato immediatamente ricoverato al ...Un membro della delegazione turca che parteciperà alinterministeriale clima, energia e ambiente previsto ail 22 e 23 luglio è risultato positivo al Covid - 19 al suo arrivo nel capoluogo partenopeo. Il delegato turco risultato positivo al ...Un delegato turco, giunto a Napoli in occasione del G20, è risultato positivo al covid: attualmente è ricoverato all'Ospedale del Mare.Un membro della delegazione turca, arrivato stamattina a Napoli per il G20 energia, clima e ambiente è risultato positivo al Covid-19. L'uomo, si apprende da fonti qualificate che non ...