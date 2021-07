Fisco, CAF-Cia: Riforma tenga presente della flessione dei redditi familiari e calo delle entrate fiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – “La difficile Riforma del Fisco deve contemplare diverse necessità: riequilibrare le entrate fiscali che in epoca covid sono scese del 6.4%, e irrobustire i redditi delle famiglie che, seppur in fase di ripresa, nel corso del 2020 hanno subito un calo del 3% come certificato dall’Istat”. È quanto ha dichiarato il presidente dei centri di assistenza fiscale CAF-Cia Agricoltori italiani, Alessandro Mastrocinque. “Le proposte di Riforma sul tavolo richiederanno, per la finale attuazione, sicuramente più tempo rispetto al temine del varo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – “La difficiledeldeve contemplare diverse necessità: riequilibrare leche in epoca covid sono scese del 6.4%, e irrobustire ifamiglie che, seppur in fase di ripresa, nel corso del 2020 hanno subito undel 3% come certificato dall’Istat”. È quanto ha dichiarato il presidente dei centri di assistenza fiscale CAF-Cia Agricoltori italiani, Alessandro Mastrocinque. “Le proposte disul tavolo richiederanno, per la finale attuazione, sicuramente più tempo rispetto al temine del varo ...

