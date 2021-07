F1, scuderia Red Bull: “Disgustati per insulti razzisti a Hamilton” (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la condanna di Formula 1, Fia e Mercedes, arriva anche il comunicato di Red Bull a sostegno di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica è stato travolto da una valanga di insulti razzisti dopo l’incidente con Verstappen nel GP di Gran Bretagna. La scuderia dell’olandese, parte in causa nell’episodio, ha comunque fatto da scudo all’avversario. “Mentre siamo rivali feroci in pista, siamo uniti contro il razzismo. Condanniamo questi abusi nei confronti del nostro team, degli avversari e fan – si legge nel comunicato diffuso sui social -. Come squadra siamo Disgustati e rattristati ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la condanna di Formula 1, Fia e Mercedes, arriva anche il comunicato di Reda sostegno di Lewis. Il campione del mondo in carica è stato travolto da una valanga didopo l’incidente con Verstappen nel GP di Gran Bretagna. Ladell’olandese, parte in causa nell’episodio, ha comunque fatto da scudo all’avversario. “Mentre siamo rivali feroci in pista, siamo uniti contro il razzismo. Condanniamo questi abusi nei confronti del nostro team, degli avversari e fan – si legge nel comunicato diffuso sui social -. Come squadra siamoe rattristati ...

