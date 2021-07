Calciomercato Serie C, Renate: ecco Manarelli (Di lunedì 19 luglio 2021) Renate - Il Renate , in un comunicato, ha ufficializzato il prestito di Davide Manarelli fino al 30 giugno 2022. Il giocatore del 2002 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. ecco la nota ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato il prestito di Davidefino al 30 giugno 2022. Il giocatore del 2002 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.la nota ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Renate: ecco Manarelli A Davide, che resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2022, va il nostro bentornato ed un caloroso in bocca al lupo per questa prima esperienza in Serie C".

Calciomercato Serie C, Pro Sesto: acquistato Della Giovanna Nella stagione 2016/2017 ha esordito in Serie B con la maglia della Ternana , per poi giocare quattro stagioni in Serie C con le maglia di Arezzo , Spal , Sud Tirol ed infine Imolese " ...

Calciomercato Serie C, Matelica: arriva Bianconi Corriere dello Sport Ilicic lascia l’Atalanta: per i bookmaker due opzioni in Serie A o l’addio più doloroso Ilicic lascia l'Atalanta, il fantasista sloveno sembra sempre più lontano da Bergamo: ecco quali sono i tre scenari più probabili.

UFFICIALE - Vaughn raggiunge De Luca al Bitonto L’U.S. Bitonto Calcio comunica il tesseramento del giocatore Claudio Alexander Vaughn. Classe 2003, Vaughn è un centrocampista centrale nato negli Stati Uniti ma in possesso ...

