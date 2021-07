Calciomercato Benevento | ufficiale | Dabo al Rizespor

(Di lunedì 19 luglio 2021)- Ilha ufficializzato la cessione di Bryanai turchi del, con l'avventura in giallorosso del centrocampista ex Fiorentina e Spal durata solo un anno. Per lui ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Benevento

- Ilha ufficializzato la cessione di Bryan Dabo ai turchi del Rizespor , con l'avventura in giallorosso del centrocampista ex Fiorentina e Spal durata solo un anno. Per lui trasferimento a .... 'Come avevamo preannunciato da aprile, è arrivata la famosa resa dei conti della classe ... movimenti sotterranei tipici delper acquisire simboli e pacchetti elettorali ...Il Benevento Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Çaykur Rizespor i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo. Il centrocampista burkinabè, saluta il Sannio dopo una ...AVELLINO. Volto nuovo in casa Avellino, dopo aver salutato il difensore Gabriele Rocchi i lupi hanno tesserato l'esperto centrale Gennaro ...