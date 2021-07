Calcio: Uruguay, campionato sospeso dopo suicidio di Martinez (Di lunedì 19 luglio 2021) Montevideo, 19 lug. -(Adnkronos) - Il Calcio uruguaiano è sotto choc per il suicidio di Williams Martinez. Il difensore 38enne del Villa Teresa, club di seconda divisione, si è tolto la vita nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio. Martinez è stato trovato esanime nel proprio appartamento e i media locali spiegano che alla base del gesto potrebbero esserci problemi personali o il difficile momento professionale di Martinez, costretto a stare lontano dal campo da qualche settimana dopo aver contratto il Covid. A seguito della scomparsa del difensore, il Consiglio Direttivo della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Montevideo, 19 lug. -(Adnkronos) - Iluruguaiano è sotto choc per ildi Williams. Il difensore 38enne del Villa Teresa, club di seconda divisione, si è tolto la vita nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio.è stato trovato esanime nel proprio appartamento e i media locali spiegano che alla base del gesto potrebbero esserci problemi personali o il difficile momento professionale di, costretto a stare lontano dal campo da qualche settimanaaver contratto il Covid. A seguito della scomparsa del difensore, il Consiglio Direttivo della ...

