Brave and Beautiful anticipazioni 21 luglio 2021, Tahsin furioso (Di lunedì 19 luglio 2021) Tahsin nella puntata di Beautiful di mercoledì 21 luglio 2021, viene a sapere che le terre che ha venduto a Cesur sono ricche di oro e questo lo fa infuriare enormemente e se la prende con Bulent e Koran, che a quanto pare lo hanno consigliato male su quello che doveva fare. Nel frattempo, nonostante quello che ha scoperto, Suhan non riesci a smettere di pensare a Cesur e al bacio che c’è stato tra di loro qualche giorno prima. L’episodio della fiction spagnola andrà in onda su Canale 5 alle ore 14:45 cerca. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Brave and Beautiful trame dal ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 luglio 2021)nella puntata didi mercoledì 21, viene a sapere che le terre che ha venduto a Cesur sono ricche di oro e questo lo fa infuriare enormemente e se la prende con Bulent e Koran, che a quanto pare lo hanno consigliato male su quello che doveva fare. Nel frattempo, nonostante quello che ha scoperto, Suhan non riesci a smettere di pensare a Cesur e al bacio che c’è stato tra di loro qualche giorno prima. L’episodio della fiction spagnola andrà in onda su Canale 5 alle ore 14:45 cerca. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…andtrame dal ...

Advertising

FrancesB2021 : Buongiorno ?? Fra poco più’ di un’ora ho il vaccino e ho Paura con la P maiuscola ?? Chi dovrebbe tranquillarmi c’… - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 23 luglio 2021 arriva la madre di Cesur - #Brave #Beautiful #anticipazioni - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 19 luglio 2021 Cesur e la cena da Tahsin - #Brave #Beautiful #anticipazioni - Dansai75 : RT @MediasetPlay: Cosa succederà nella puntata di Brave and Beautiful di lunedì 19 luglio? Vi aspettiamo domani su #Canale5 e in streaming… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Brave and beautiful anticipazioni 19 luglio 2021: Tahsin vuole fare affari con Cesur, ma Suhan...… -