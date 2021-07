Bill Murray tornerà a essere diretto da Wes Anderson nel suo film spagnolo

(Di lunedì 19 luglio 2021) Sono in allestimento i set spagnoli del nuovo misteriosodi Wesche, dopo Tilda Swinton, vede l'ingresso nel cast di. Nuova collaborazione in vista pere Wes. Dopo l'incursione al Festival di Cannes per la premiere di The French Dispatch, i due artisti americani torneranno ariuniti sul set del nuovodi Wes, che sarà girato in Spagna nelle prossime settimane.è il secondo membro del cast di The French Dispatch ...

Nuova collaborazione in vista per Bill Murray e Wes Anderson. Dopo l'incursione al Festival di Cannes per la premiere di The French Dispatch, i due artisti americani torneranno a essere riuniti sul set del nuovo film di Wes Anderson, ... Sono in allestimento i set spagnoli del nuovo misterioso film di Wes Anderson che, dopo Tilda Swinton, vede l'ingresso nel cast di Bill Murray. Nuova collaborazione in vista per Bill Murray e Wes Anderson ...