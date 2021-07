BCE, acquisti settimanali netti PEPP limano a 22,09 miliardi di euro (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Nella settimana al 16 luglio, con il programma PEPP, la BCE ha rilevato titoli per 22,09 miliardi di euro, rispetto ai 22,10 della settimana prima. Da quando è stato lanciato – a marzo 2020 – il piano di acquisti anti-pandemia, il cumulato di titoli ha raggiunto 1.229,8 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati contenuti nel resoconto settimanale di bilancio della Banca centrale europea. Con il programma di acquisti di titoli pubblici, preesistente alla crisi e il cui cumulato ha raggiunto 2.423,6 miliardi di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Nella settimana al 16 luglio, con il programma, la BCE ha rilevato titoli per 22,09di, rispetto ai 22,10 della settimana prima. Da quando è stato lanciato – a marzo 2020 – il piano dianti-pandemia, il cumulato di titoli ha raggiunto 1.229,8di. Sono alcuni dei dati contenuti nel resoconto settimanale di bilancio della Banca centralepea. Con il programma didi titoli pubblici, preesistente alla crisi e il cui cumulato ha raggiunto 2.423,6di ...

