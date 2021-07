Basta poco per trasformare il classico maxi abito bianco in un pezzo glamour (Di lunedì 19 luglio 2021) Tra i tanti capi passe-partout per la bella stagione, il vestito lungo bianco estivo resta uno dei classici di tutti i tempi. I motivi sono molteplici: la tonalità candida risalta sull’abbronzatura, il taglio ampio veste senza appesantire. Come abbinarlo con stile? Le sfilate primavera estate 2021 insegnano… L’abito bianco maxi protagonista della sfilata Michael Kors PE21. Leggi anche › Il look del giorno, con il tubino nero che sfina Dove l’abbiamo visto Lungo fino ai piedi, over ma non troppo, in cotone leggero con ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 luglio 2021) Tra i tanti capi passe-partout per la bella stagione, il vestito lungoestivo resta uno dei classici di tutti i tempi. I motivi sono molteplici: la tonalità candida risalta sull’abbronzatura, il taglio ampio veste senza appesantire. Come abbinarlo con stile? Le sfilate primavera estate 2021 insegnano… L’protagonista della sfilata Michael Kors PE21. Leggi anche › Il look del giorno, con il tubino nero che sfina Dove l’abbiamo visto Lungo fino ai piedi, over ma non troppo, in cotone leggero con ...

