Aer Lingus riparte con 5 collegamenti verso l’Italia

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Sono 38 le destinazioni europee operate da Aerdagli aeroporti di Dublino e Cork per l’estate in corso. Cinque gli aeroporti italiani collegati con Dublino: Roma (mercoledì, giovedì, venerdì e domenica), Milano Linate (mercoledì, venerdì e domenica), Napoli (martedì, giovedì e sabato), Venezia (mercoledì, sabato e domenica) e Verona (sabato). Aerha introdotto la prenotazione flessibile che permette di modificare la prenotazione fino a due ore prima del decollo senza ulteriori costi di modifica su qualsiasi tipo di tariffa.

... il crollo dei passeggeri e i tagli all'occupazione registrati anche dai loro alter ego europei, Air France - Klm, Iag (British Airways, Iberia,) e Lufthansa. E la ripresa non arriverà ...