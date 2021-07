Accessori | operazione trasparenza

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 luglio 2021) Nell’aria c’è voglia di leggerezza, specialmente quando si tratta di cosa indossare. Ecco perché, per l’estate 2021 clutch, occhiali, sabot &co. si mettono a nudo e puntano sull’effetto sorpresa, grazie a materiali che rivelano proprio tutto. Eterei e minimalisti se scelti in colori neutri, mostrano un inedito lato pop quando sfoggiati in tonalità fluo. Sono i perfetti alleati del guardaroba estivo, capaci di regalare un twist diverso a qualsiasi look, ma senza esagerare. Perché si fanno notare, certo, ma con ironia. La loro allure divertente, poi, li fa somigliare alle caramelle gommose che amavamo da bambini. Ma non fatevi trarre in inganno: questi accessori, anche se realizzati in pvc, plexiglass o in acetato, non sono certo giocattoli. Sono così cool e sofisticati, infatti, che persino le star non possono resistergli. Rihanna, per esempio, è stata spesso avvistata con borsette trasparenti dal contenuto inequivocabile. Qualche cosmetico e un portafogli. Rihanna a New York. Foto Getty.