20 anni fa il G8 di Genova | che non è servito a nulla

(Di lunedì 19 luglio 2021) La prima cosa che salta all'occhio, lampante come non mai, è che chi 20fa amanifestava contro la globalizzazione ha perso. Siamo infatti nel pieno di una pandemia, mondiale, a dimostrarci con una forza devastante come il mondo oggi sia uno ed unico. Per di più con tutte le differenze e le ingiustizie sociali contestate allora e sempre più evidenti. Insomma, un fallimento. Quelle migliaia di facinorosi che hanno devastato e saccheggiato non sono riusciti a creare un'idea, a formare un leader, nemmeno una Greta Thunberg qualsiasi. Ma a vent'da quei giorni assurdi, violenti, illegali, indimenticabili è inevitabile affidarsi ...