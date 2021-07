WTA Budapest 2021, Yulia Putintseva annichilisce Anhelina Kalinina in finale (Di domenica 18 luglio 2021) La finale del torneo WTA Budapest 2021 di tennis (di categoria WTA 250), ovvero l’Hungarian Grand Prix, giocata sulla terra battuta indoor magiara, sorride alla numero 1 del tabellone, la kazaka Yulia Putintseva, che oggi batte l’ucraina Anhelina Kalinina per 6-4 6-0 dopo un’ora e dodici minuti di gioco. Nel primo set la kazaka si porta subito sul 3-0 pesante, salvo restituire subito uno dei due break di margine. La testa di serie numero uno del seeding ha il merito però di non concedere altre occasioni alla rivale e così può chiudere al secondo set point sul 6-4 in 47 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Ladel torneo WTAdi tennis (di categoria WTA 250), ovvero l’Hungarian Grand Prix, giocata sulla terra battuta indoor magiara, sorride alla numero 1 del tabellone, la kazaka, che oggi batte l’ucrainaper 6-4 6-0 dopo un’ora e dodici minuti di gioco. Nel primo set la kazaka si porta subito sul 3-0 pesante, salvo restituire subito uno dei due break di margine. La testa di serie numero uno del seeding ha il merito però di non concedere altre occasioni alla rivale e così può chiudere al secondo set point sul 6-4 in 47 ...

