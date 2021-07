Tomori: “Qui mi sento bene, sono felice: ho la fiducia di tutti” (Di domenica 18 luglio 2021) Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha commentato il suo riscatto da parte dei rossoneri. È ora interamente di proprietà del Diavolo Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 luglio 2021) Fikayo, difensore del Milan, ha commentato il suo riscatto da parte dei rossoneri. È ora interamente di proprietà del Diavolo

