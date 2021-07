“The Beatles Live Again”, Udine la serata evento (Di domenica 18 luglio 2021) Una serata evento interamente dedicata ai mitici The Beatles e alla musica che ha cambiato il mondo, quella appunto dei fab four. Le sonorità e le atmosfere dei favolosi anni ’60 rivivranno quindi domani, lunedì 19 luglio al Castello di Udine con lo spettacolo “The Beatles Live Again”, proposto da una delle cover band più famose in Europa, i The Beatbox, accompagnati dalla 1000 Streets Orchestra. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 luglio 2021) Unainteramente dedicata ai mitici Thee alla musica che ha cambiato il mondo, quella appunto dei fab four. Le sonorità e le atmosfere dei favolosi anni ’60 rivivranno quindi domani, lunedì 19 luglio al Castello dicon lo spettacolo “The”, proposto da una delle cover band più famose in Europa, i The Beatbox, accompagnati dalla 1000 Streets Orchestra. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, ...

bruta5475 : RT @MaxxGhe: 19/07/1965. Esce un 45 “di poco conto” - Tweet 2. È dei THE BEATLES. Su un lato c’è “Help!”: - MaxxGhe : 19/07/1965. Esce un 45 “di poco conto” - Tweet 2. È dei THE BEATLES. Su un lato c’è “Help!”:… - sonocoseserie : The Beatles: Get Back, Peter Jackson spiega perché la sua docuserie sarà sorprendente - effe_news : “The Beatles Live Again”, domani in Castello a Udine la serata evento dedicata ai mitici The Beatles con i The Beat… - ildiscorso : THE BEATBOX e 1000 Streets Orchestra “The Beatles Live Again” Lunedì 19 luglio – UDINE -