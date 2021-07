Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: arriva Gerry, Florian salva Maja (Di domenica 18 luglio 2021) Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore annunciano nuovi intrighi al Furstenhof. Questa volta a prepararlo sarà proprio Christoph Saalfeld. Che cosa combinerà nelle puntate che andranno in onda nella prima metà di agosto in Germania? Dopo aver dato un'occhiata agli hotel che Gomez vuole vendere a Robert e Werner, il padre di Tim dirà loro di non investire. In realtà, l'albergatore avrà un asso nella manica. Florian supererà la sua più grande paura solo per salvare Maja, rimasta incastrata in una grotta assieme a Hannes. Infine, Erik accetterà la nuova proposta di ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 18 luglio 2021) Ledid'annunciano nuovi intrighi al Furstenhof. Questa volta a prepararlo sarà proprio Christoph Saalfeld. Che cosa combinerà nelle puntate che andranno in onda nella prima metà di agosto in Germania? Dopo aver dato un'occhiata agli hotel che Gomez vuole vendere a Robert e Werner, il padre di Tim dirà loro di non investire. In realtà, l'albergatore avrà un asso nella manica.supererà la sua più grande paura solo perre, rimasta incastrata in una grotta assieme a Hannes. Infine, Erik accetterà la nuova proposta di ...

