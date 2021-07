Stefania Orlando: Bandolero conquista YouTube (Di domenica 18 luglio 2021) A tre settimane dall’uscita del suo nuovo singolo, Stefania Orlando supera il traguardo del milione di visualizzazioni su YouTube con la sua Bandolero. Con l’avvicinarsi del primo raduno dei fan dell’ex gieffina, la sua hit estiva riscuote un grande successo. La carriera musicale di Stefania Orlando sembra proprio che stia raccogliendo una serie di successi dopo l’altro. Già con Babilonia la cantante e showgirl aveva raccolto un ben ampio consenso Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 luglio 2021) A tre settimane dall’uscita del suo nuovo singolo,supera il traguardo del milione di visualizzazioni sucon la sua. Con l’avvicinarsi del primo raduno dei fan dell’ex gieffina, la sua hit estiva riscuote un grande successo. La carriera musicale disembra proprio che stia raccogliendo una serie di successi dopo l’altro. Già con Babilonia la cantante e showgirl aveva raccolto un ben ampio consenso Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

mariateresanorm : Stefania Orlando - Bandolero (Official Video) - b_incandela : @ssscarolina8 Ho trovato su youtube un video di @stefyorlando dove LEI balla e canta e @SimoGianlorenzi si esibisce… - Vaxum1 : No va be bandolero in 3 settimane ha ottenuto 1 mln Stefania Orlando regina - tramontibelli : Stefania Orlando magnifica, ringrazia sempre le persone che la seguono. Noi ti amiamo perché sei una di Noi ??… - Feffe1992 : RT @nick_fatato: maria teresa ruta,per anni volto di punta rai, giornalista sportiva, condotto a mediaset, vinto un reality e tanto altro v… -