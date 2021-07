Silverstone, Hamilton fa fuori Verstappen e trionfa. Leclerc beffato al penultimo giro! (Di domenica 18 luglio 2021) Lewis Hamilton ha vinto il GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2021. L'inglese della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e il compagno di squadra Valtteri Bottas. Sarà ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 luglio 2021) Lewisha vinto il GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2021. L'inglese della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Charlese il compagno di squadra Valtteri Bottas. Sarà ...

