Schianto a Salgareda | due auto finiscono in un canale | c' è un ferito grave

(Di domenica 18 luglio 2021) E' di unil bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata odierna, verso le 19.15, lungo via Canova in località Arzeri di. Il sinistro, avvenuto per cause ancora da ...

E' di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata odierna, verso le 19.15, lungo via Canova in località Arzeri di. Il sinistro, avvenuto per cause ancora da accertare, ha provocato la fuoriuscita di strada di entrambe le auto coinvolte, poi finite in un canale a bordo carreggiata. Sul posto, per tutti i ...... in provincia di Venezia, a poca distanza tra Arzeri di. È accaduto lungo la SP 55 verso Santa Maria di Campagna di Cessalto, parallela con la A4 . Loè avvenuto tra un'...Nell’incidente è morto Valentino Polato, 32 anni. Indagato il conducente del mezzo pesante contro cui si è scontrato frontalmente il pick-up della vittima ...