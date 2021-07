Quindicenne rischia di annegare a Palinuro | salvata da due cani bagnino

(Di domenica 18 luglio 2021)bagnini tra le onde per salvare una ragazza di 15 anni trascinata al largo dalla corrente. Igor e Luna sono i due Labrador eroi della giornata di ieri a, nel Cilento. L'intervento di ...

Cani bagnini tra le onde per salvare una ragazza di 15 anni trascinata al largo dalla corrente. Igor e Luna sono i due Labrador eroi della giornata di ieri a Palinuro , nel Cilento. L'intervento di ...Assicurata al baywatch, Ilenia, questo il nome della, aggrappandosi ai bagnini a quattro zampe è quindi riportata a riva dove ha potuto abbracciare le amiche. In questi giorni a Palinuro ...A Palinuro una quindicenne ha rischiato la vita in mare, a salvare la vita al ragazzo due cani eroi.