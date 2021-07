Napoli, Petagna: “Un onore essere allenato da Spalletti. Ho le carte per giocarmela” (Di domenica 18 luglio 2021) Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole vinta per 12-0 contro la Bassa Aunania: “Ho bisogno di allenarmi ancora tanto per entrare in condizione. Ma queste partite servono, questo ritiro e quello dopo serviranno per mettere in condizione tutti e anche per essere pronti per il campionato. È un onore essere allenato da Spalletti, perché lo vedevo in televisione quando allenava la Roma ed io ero piccolo. Quindi è un piacere imparare da lui. È molto meticoloso, stiamo lavorando tanto e questo ci serve. Aspettiamo anche ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Andrea, attaccante del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole vinta per 12-0 contro la Bassa Aunania: “Ho bisogno di allenarmi ancora tanto per entrare in condizione. Ma queste partite servono, questo ritiro e quello dopo serviranno per mettere in condizione tutti e anche perpronti per il campionato. È unda, perché lo vedevo in televisione quando allenava la Roma ed io ero piccolo. Quindi è un piacere imparare da lui. È molto meticoloso, stiamo lavorando tanto e questo ci serve. Aspettiamo anche ...

