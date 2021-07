Mercato Juventus, nuovo colpo dall’Anderlecht: Agresti conferma (Di domenica 18 luglio 2021) Mercato Juventus – Il Mercato della Juventus è entrato nel vivo. Non si tratta solo di calciatori affermati ma anche di giovani talenti. Tutti futuri crack del calcio mondiale. Cherubini lavora a giovani pronti per l’Under23 e l’ultimo colpo sembrerebbe arrivare dal Belgio. Mercato Juventus, nuovo colpo dal Belgio Secondo quanto rivelato da Romeo Agresti, infatti, i bianconeri avrebbero definito l’acquisto del mediano classe ‘2005 Joseph Nonge Boende, in uscita dal settore giovanile dell’Anderlecht, che ha sottoscritto un ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 luglio 2021)– Ildellaè entrato nel vivo. Non si tratta solo di calciatori affermati ma anche di giovani talenti. Tutti futuri crack del calcio mondiale. Cherubini lavora a giovani pronti per l’Under23 e l’ultimosembrerebbe arrivare dal Belgio.dal Belgio Secondo quanto rivelato da Romeo, infatti, i bianconeri avrebbero definito l’acquisto del mediano classe ‘2005 Joseph Nonge Boende, in uscita dal settore giovanile dell’Anderlecht, che ha sottoscritto un ...

