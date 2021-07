Juventus, Ali Daei incorona Ronaldo: «Un superuomo, i numeri lo dicono» (Di domenica 18 luglio 2021) Ali Daei: «Il limite di Ronaldo è il cielo, è un superuomo». Le dichiarazioni del goleador iraniano sullo juventino Ali Daei condivide con Cristiano Ronaldo il record di 109 gol in Nazionale. È stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ronaldo ANCORA ALLA JUVE – «Sta a lui decidere, non me la sento di dargli un consiglio. L’unica cosa che posso fare è augurargli il meglio, ovunque decida di giocare. Per me Ronaldo è uno dei primi tre calciatori della storia. E parliamo del miglior realizzatore, ci sono le statistiche a provalo. Non c’è bisogno che lo dica io». MESSI E ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Ali: «Il limite diè il cielo, è un». Le dichiarazioni del goleador iraniano sullo juventino Alicondivide con Cristianoil record di 109 gol in Nazionale. È stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.ANCORA ALLA JUVE – «Sta a lui decidere, non me la sento di dargli un consiglio. L’unica cosa che posso fare è augurargli il meglio, ovunque decida di giocare. Per meè uno dei primi tre calciatori della storia. E parliamo del miglior realizzatore, ci sono le statistiche a provalo. Non c’è bisogno che lo dica io». MESSI E ...

Advertising

junews24com : Ali Daei: «Il limite di Ronaldo è il cielo, è un superuomo» - gilnar76 : Ali Daei: «Il limite di Ronaldo è il cielo, è un superuomo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Ali Daei: «Il limite di Ronaldo è il cielo, è un superuomo» - - GiulioMarele : @aaroncallo @juventusfc Non è Locatelli il calciatore che serve alla Juventus già strapiena di mezz'ali, serve un r… - Ali_Rashid1995 : RT @SkySportsNews: Juventus are set to offer #ITA captain Giorgio Chiellini a new contract. ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ali Classifica marcatori Serie A - stagione 2021/2022 - Calciomagazine Josip Ilii Slovenia Atalanta 6 2 Jakub Jankto Repubblica Ceca Sampdoria 6 0 Mario Pa?ali Croazia ...5 0 Filip urii Serbia Sassuolo 5 1 Gervinho Costa d'Avorio Parma 5 0 Weston McKennie USA Juventus 5 0 ...

Locatelli l'anti - Donnarumma: uno che preferisce la Juventus all'Arsenal Locatelli Manuel, di anni 23 e mezzo, di Lecco, è ancorato al sogno di ogni provinciale: la Juventus. Sogno che già ha tarpato le ali a un certo Maurizio Sarri (come da sua confessione) . Leggiamo la ...

Ali Daei: «Il limite di Ronaldo è il cielo, è un superuomo» Juventus News 24 Ali Daei: «Il limite di Ronaldo è il cielo, è un superuomo» Ali Daei: «Il limite di Ronaldo è il cielo, è un superuomo». Le dichiarazioni del goleador iraniano sullo juventino Ali Daei condivide con Cristiano Ronaldo il record di 109 gol in Nazionale. È stato ...

Juventus, Ali Daei incorona Ronaldo: «Un superuomo, i numeri lo dicono» Ali Daei: «Il limite di Ronaldo è il cielo, è un superuomo». Le dichiarazioni del goleador iraniano sullo juventino Ali Daei condivide con Cristiano Ronaldo il record di 109 gol in Nazionale. È stato ...

Josip Ilii Slovenia Atalanta 6 2 Jakub Jankto Repubblica Ceca Sampdoria 6 0 Mario Pa?Croazia ...5 0 Filip urii Serbia Sassuolo 5 1 Gervinho Costa d'Avorio Parma 5 0 Weston McKennie USA5 0 ...Locatelli Manuel, di anni 23 e mezzo, di Lecco, è ancorato al sogno di ogni provinciale: la. Sogno che già ha tarpato lea un certo Maurizio Sarri (come da sua confessione) . Leggiamo la ...Ali Daei: «Il limite di Ronaldo è il cielo, è un superuomo». Le dichiarazioni del goleador iraniano sullo juventino Ali Daei condivide con Cristiano Ronaldo il record di 109 gol in Nazionale. È stato ...Ali Daei: «Il limite di Ronaldo è il cielo, è un superuomo». Le dichiarazioni del goleador iraniano sullo juventino Ali Daei condivide con Cristiano Ronaldo il record di 109 gol in Nazionale. È stato ...