Gerusalemme, tensione in Spianata Moschee per ricorrenza ebraica (Di domenica 18 luglio 2021) Sale la tensione nella Spianata della Moschee di Gerusalemme, dove sono entrati centinaia di fedeli ebrei in occasione del digiuno ebraico del Tisha' be - Av, che ricorda la distruzione del Tempio di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) Sale lanelladelladi, dove sono entrati centinaia di fedeli ebrei in occasione del digiuno ebraico del Tisha' be - Av, che ricorda la distruzione del Tempio di ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Gerusalemme, tensione in Spianata Moschee per ricorrenza ebraica #gerusalemme - Loredanataberl1 : RT @MediasetTgcom24: Gerusalemme, tensione in Spianata Moschee per ricorrenza ebraica #gerusalemme - Radio1Rai : ??#Gerusalemme Forte tensione nella Spianata della Moschee dove sono entrate centinaia di fedeli ebrei in occasione… - MediasetTgcom24 : Gerusalemme, tensione in Spianata Moschee per ricorrenza ebraica #gerusalemme - zazoomblog : Gerusalemme di nuovo ad alta tensione - #Gerusalemme #nuovo #tensione -

Ultime Notizie dalla rete : Gerusalemme tensione Gerusalemme, tensione in Spianata Moschee per ricorrenza ebraica Sale la tensione nella Spianata della Moschee di Gerusalemme, dove sono entrati centinaia di fedeli ebrei in occasione del digiuno ebraico del Tisha' be - Av, che ricorda la distruzione del Tempio di ...

Gerusalemme di nuovo ad alta tensione Il vento della tensione corre lungo i vicoletti della città vecchia di Gerusalemme e sulla Spianata della moschea di Al Aqsa. La ricorrenza ebraica del 9 del mese di Av - la distruzione nell'antichità del Tempio di ...

Gerusalemme di nuovo ad alta tensione Il Manifesto Gerusalemme, tensione in Spianata Moschee per ricorrenza ebraica Sale la tensione nella Spianata della Moschee di Gerusalemme, dove sono entrati centinaia di fedeli ebrei in occasione del digiuno ebraico del Tisha' be-Av, che ricorda la distruzione del Tempio di Ge ...

Gerusalemme di nuovo ad alta tensione Il vento della tensione corre lungo i vicoletti della città vecchia di Gerusalemme e sulla Spianata della moschea di Al Aqsa. La ricorrenza ebraica del 9 del mese di Av – la distruzione nell’antichità ...

Sale lanella Spianata della Moschee di, dove sono entrati centinaia di fedeli ebrei in occasione del digiuno ebraico del Tisha' be - Av, che ricorda la distruzione del Tempio di ...Il vento dellacorre lungo i vicoletti della città vecchia die sulla Spianata della moschea di Al Aqsa. La ricorrenza ebraica del 9 del mese di Av - la distruzione nell'antichità del Tempio di ...Sale la tensione nella Spianata della Moschee di Gerusalemme, dove sono entrati centinaia di fedeli ebrei in occasione del digiuno ebraico del Tisha' be-Av, che ricorda la distruzione del Tempio di Ge ...Il vento della tensione corre lungo i vicoletti della città vecchia di Gerusalemme e sulla Spianata della moschea di Al Aqsa. La ricorrenza ebraica del 9 del mese di Av – la distruzione nell’antichità ...