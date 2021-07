Gb, Johnson non si isola dopo contatto con ministro Javid positivo (Di domenica 18 luglio 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson non andrà in isolamento in seguito al contatto con il ministro della Salute Sajid Javid, risultato positivo al Covid e aderisce invece ad un 'programma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) Il primobritannico Borisnon andrà inmento in seguito alcon ildella Salute Sajid, risultatoal Covid e aderisce invece ad un 'programma ...

sole24ore : ?? #Euro2020 , a pensar male si fa peccato ma...hanno già vinto gli inglesi: - G_A_V_76 : RT @Agenzia_Ansa: Il premier britannico Boris Johnson non andrà in isolamento dopo il contatto con il ministro della Salute Sajid Javid ris… - VincenzoLentin1 : RT @MediasetTgcom24: Gb, Johnson non si isola dopo contatto con ministro Javid positivo #borisjohnson - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il premier britannico Boris Johnson non andrà in isolamento dopo il contatto con il ministro del… - TrevisoCityWR : Johnson non si isola dopo il contatto con un positivo -