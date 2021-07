Federica Sciarelli, il dolore per la scomparsa: “Ci stringiamo a lui” (Di domenica 18 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Federica Sciarelli, storica giornalista di ‘Chi l’ha visto?’ piange la scomparsa dell’attore. Si stringe intorno al papà, volto storico del programma La notizia della morte di Libero De Rienzo ha scioccato tutti quanti. Il mondo del cinema e non solo è in lutto. La prematura e tragica scomparsa dell’attore ha destabilizzato tutti quanti. In particolare Leggi su youmovies (Di domenica 18 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., storica giornalista di ‘Chi l’ha visto?’ piange ladell’attore. Si stringe intorno al papà, volto storico del programma La notizia della morte di Libero De Rienzo ha scioccato tutti quanti. Il mondo del cinema e non solo è in lutto. La prematura e tragicadell’attore ha destabilizzato tutti quanti. In particolare

Advertising

fanpage : La redazione di #Chilhavisto e Federica Sciarelli esprimono il loro dolore per la morte di #LiberoDeRienzo: suo pad… - Angela300564201 : - lillydessi : Libero De Rienzo, Chi l'ha visto in lutto e redazione sconvolta: il padre è lo storico inviato di Federica Sciarell… - infoitcultura : Libero De Rienzo, Chi l'ha visto in lutto e redazione sconvolta: il padre è lo storico inviato di Federica Sciarelli - Dinockp : Contezza è una terminologia dei tribunali li la usano tutti ma in tivi l'ha sdoganata la giornalista Federica Sciarelli #quartogrado -