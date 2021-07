F1: Un Charles Leclerc STRAORDINARIO non basta, secondo posto per la Ferrari! (Di domenica 18 luglio 2021) Charles Leclerc e la Ferrari hanno sognato fino all’ultimo di vincere il gran premio di Silverstone, sogno che si è infranto solo al 50esimo giro. Charles Leclerc domina per 50 giri, ma vince Hamilton ! E’ stata una gara a 2 fra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari è bravissimo a scattare dalla pole e a superare il pilota della Mercedes. Un comando durato fino al giro numero 50, il terzultimo, quando Hamilton è riuscito ad infilare e sorpassare Leclerc. Una volta davanti il pilota Inglese è stato perfetto e irrecuperabile concludendo la gara al ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 luglio 2021)e la Ferrari hanno sognato fino all’ultimo di vincere il gran premio di Silverstone, sogno che si è infranto solo al 50esimo giro.domina per 50 giri, ma vince Hamilton ! E’ stata una gara a 2 frae Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari è bravissimo a scattare dalla pole e a superare il pilota della Mercedes. Un comando durato fino al giro numero 50, il terzultimo, quando Hamilton è riuscito ad infilare e sorpassare. Una volta davanti il pilota Inglese è stato perfetto e irrecuperabile concludendo la gara al ...

