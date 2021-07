Esclusiva | la Reggina avanza per Asencio e sogna Di Carmine ma dipende da Menez

(Di domenica 18 luglio 2021) Lasi avvicina ad Adjapong, ma anche a Raul, uno dei due attaccanti che il club amaranto vorrebbe mettere a disposizione di Aglietti. Su– svincolato – c’è forte anche il Frosinone, ma laè convinta di poter anticipare, vedremo. Saranno due i nuovi attaccanti a disposizione, tenendo conto che Denis e Montalto resteranno (per quest’ultimo respinta un’importante offerta del Padova).a parte, il sogno di Aglietti si chiama Diche ha ancora un anno di contratto con il Verona e molto mercato in B. Il suo arrivorà, però, ...

16.42 -CS: Roberto Bucchioni lascia il Sassuolo Under 16 . 15.47 - La SPAL ha riscattato ... Stefano Turati (2001) e Federico Ricci (1994) sono due calciatori della. 18.16 - L' ...Il calciatore che ha disputato l'ultima stagione al Bari ha fatto ritorno alla, ma il club ... La notizia dei vicini trasferimenti è stata diffusa inda Alfredopedulla.com . Rolando ha ...