COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino | numeri in crescita in Irpinia

Advertising

SkyTG24 : Covid, le news. Effetto variante Delta, crollano le prenotazioni per le vacanze. LIVE - istsupsan : #covid ?? La percentuale di casi genotipizzati è in aumento ?? da circa 0,5% di gennaio al 6% di giugno. Leggi - il… - nadia_moroni : RT @Leonardobecchet: Impressionanti ultimi dati su riduzione rischio ospedalizzazioni e decessi x chi è vaccinato... Avanti con il #greenpa… - giobanchelli : RT @corrieredirieti: +++COVID Il bollettino dell Asl di Rieti #rieti, #covid, #bollettino, #asl - eurallergico : @Wildale84 A 80 anni mi sarei vaccinato perché i rischi del Covid superano quelli del vaccino, a 60 ci avrei pensat… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Sono 266 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati deldi oggi, 18 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati ...negli altri reparti( ...Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19 Tagtoscana tamponi coronavirus ...Covid Lazio, il bollettino di oggi 18 luglio 202: sono 471 i nuovi casi registrati nel Lazio (303 a Roma) e nessun morto.Il bollettino Covid Italia di oggi, domenica 18 luglio 2021, con i dati della Protezione Civile e regione per regione – da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto, da Sicilia a Piemonte – su contagi, ...