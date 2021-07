Coronavirus, Salvini dice no a chiusure e coprifuoco: “Basta terrore” (Di domenica 18 luglio 2021) Coronavirus, il leader della Lega Salvini a Jesolo dice che con la variante Delta bisogna essere prudenti ma non terrorizzati Credit: Andreas Gebert/Getty ImagesContinua il tour di Matteo Salvini per promuovere il referendum sulla giustizia. Da Jesolo il leghista tocca anche altri temi e ovviamente il Covid è tra questi. La campagna vaccinale continua a destare polemiche soprattutto a destra dopo che Lollobrigida di di Fratelli d’Italia ha detto che rivedrebbe l’obbligatorietà dei vaccini per gli under 40. “Non sono no vax” ha detto Salvini, affermando che i genitori anziani sono ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 luglio 2021), il leader della Legaa Jesoloche con la variante Delta bisogna essere prudenti ma non terrorizzati Credit: Andreas Gebert/Getty ImagesContinua il tour di Matteoper promuovere il referendum sulla giustizia. Da Jesolo il leghista tocca anche altri temi e ovviamente il Covid è tra questi. La campagna vaccinale continua a destare polemiche soprattutto a destra dopo che Lollobrigida di di Fratelli d’Italia ha detto che rivedrebbe l’obbligatorietà dei vaccini per gli under 40. “Non sono no vax” ha detto, affermando che i genitori anziani sono ...

