Chiatti-Bocci: voci di crisi per la coppia? Lei lancia una frecciatina (Di domenica 18 luglio 2021) Aria di maretta tra Laura Chiatti e Marco Bocci? I rumors di questi giorni parlano di crisi della coppia Laura Chiatti e Marco Bocci sarebbero in crisi, stando ai rumors. La coppia di attori è sposata dal 2014 e ha due figli, Enea e Pablo. Sembrerebbe che Laura abbia perso le staffe per via dei like e dei commenti di una collega fatti sul profilo social del marito, reputati troppo invadenti. Commenti che poi sono scomparsi. Come pure sui profili di entrambi sono scomparse le dediche. Dediche che solitamente si scambiavano via social, in particolare il 5 ... Leggi su 361magazine (Di domenica 18 luglio 2021) Aria di maretta tra Laurae Marco? I rumors di questi giorni parlano didellaLaurae Marcosarebbero in, stando ai rumors. Ladi attori è sposata dal 2014 e ha due figli, Enea e Pablo. Sembrerebbe che Laura abbia perso le staffe per via dei like e dei commenti di una collega fatti sul profilo social del marito, reputati troppo invadenti. Commenti che poi sono scomparsi. Come pure sui profili di entrambi sono scomparse le dediche. Dediche che solitamente si scambiavano via social, in particolare il 5 ...

