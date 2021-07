Campania in zona gialla | vicino il passaggio | i dati lo confermano

(Di domenica 18 luglio 2021) La Regionepassa in, èormai il cambio colore: ie gli indicatori lo. La Regionerischia la(via screenshot)In questi giorni in molti si stanno domandando se il rischio che la Regionepasserà insia reale o meno. Un rischio dovuto soprattutto all’aumento dei contagi a causa della notevole diffusione della variante Delta in tutta Italia. I soggetti più colpiti risultano soprattutto i cittadini che non ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Zona gialla, 5 regioni rischiano (anche Lazio, Veneto e Campania). Allarme variante Delta - bizcommunityit : Zona gialla, 5 regioni rischiano (anche Lazio, Veneto e Campania). Allarme variante Delta - antbar12 : RT @NessunaCorrelaz: 18 Luglio 2021 - Gialla x 5 Delta Zona gialla, 5 regioni rischiano (anche Lazio, Veneto e Campania). Allarme Delta ht… - Uomodellastrad1 : RT @Gazzettino: Zona gialla, 5 regioni rischiano (anche Lazio, Veneto e Campania). Allarme variante Delta - LorenzoOlivier : RT @NessunaCorrelaz: 18 Luglio 2021 - Gialla x 5 Delta Zona gialla, 5 regioni rischiano (anche Lazio, Veneto e Campania). Allarme Delta ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona

ilmessaggero.it

gialla, 5 regioni rischiano (anche Lazio, Veneto e). Allarme variante Delta Le varianti presenti in Italia Un quadro destinato probabilmente a peggiorare proprio per effetto delle ...I contagi aumentano, i parametri non sono ancora cambiati e molte regioni hanno superato i limiti imposti dalla normativa vigente anche se la situazione delle terapie intensive non preoccupa. La nuova ...I contagi aumentano, i parametri non sono ancora cambiati e molte regioni hanno superato i limiti imposti dalla normativa vigente anche se la situazione delle terapie intensive non preoccupa.L’esplosione dei contagi per la quinta ondata di coronavirus aumenta la pressione sulle terapie intensive della Catalogna, che potrebbero raggiungere il collasso in 10 giorni. A lanciare l’allarme è G ...