Audero Juve, l’ipotesi non è tramontata: le ultime sul portiere (Di domenica 18 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria, in piedi a livello progettuale una trattativa con la Juventus per Emil Audero: le ultime La Juventus vanta ancora un diritto di prelazione su Emil Audero, ma riguardo al secondo portiere avrebbe già scelto Mattia Perin. Il discorso è puramente economico: l’ex portiere del Genoa fa già parte della rosa della Juventus e non costa nulla, Audero ha una valutazione di 20 milioni di euro, considerata dalla dirigenza bianconera eccessiva. A quanto sostiene Il Secolo XIX, a livello progettuale sarebbe ancora possibile ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria, in piedi a livello progettuale una trattativa con lantus per Emil: leLantus vanta ancora un diritto di prelazione su Emil, ma riguardo al secondoavrebbe già scelto Mattia Perin. Il discorso è puramente economico: l’exdel Genoa fa già parte della rosa dellantus e non costa nulla,ha una valutazione di 20 milioni di euro, considerata dalla dirigenza bianconera eccessiva. A quanto sostiene Il Secolo XIX, a livello progettuale sarebbe ancora possibile ...

Ultime Notizie dalla rete : Audero Juve Formazioni Serie A: Ronaldo potrebbe rimanere alla Juve, Bellerin verso l'Inter Formazione;(4 - 3 - 3) - Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Silva, Thorsby, Ekdal;Candreva, Damsgaard, Quagliarella. Acquisti: / Trattative: Simeone(a), Lammers(a). Sassuolo I neroverdi ...

il club bianconero vuole tenersi Mattia Perin, tornato dal prestito al Genoa, e in ogni caso il prezzo di 20 milioni di euro fissato dalla Samp per Audero è troppo alto rispetto a quanto la Juve è

