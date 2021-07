Traffico Roma del 17-07-2021 ore 19:30 (Di sabato 17 luglio 2021) Luceverde Roma trovati a questo aggiornamento Buonasera da Simone Cerchiara sulla via Laurentina si rallenta all’altezza della stazione metro sulla carreggiata in direzione del Ostiense chiusa panoramica verso Piazzale Clodio deviato il Traffico sulla via trionfale possibili rallentamenti in centro e in altre zone di Roma via libera la pedonalizzazione di vie e strade tra le coinvolte Piazza Venezia Cola di Rienzo Viale Manzoni e la Tiburtina a San Lorenzo tante le modifiche nel trasporto pubblico con Deviazioni di percorso per numerose linee di bus alla Circo Massimo il Teatro dell’Opera possibile chiusura delle strade circostanti ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 luglio 2021) Luceverdetrovati a questo aggiornamento Buonasera da Simone Cerchiara sulla via Laurentina si rallenta all’altezza della stazione metro sulla carreggiata in direzione del Ostiense chiusa panoramica verso Piazzale Clodio deviato ilsulla via trionfale possibili rallentamenti in centro e in altre zone divia libera la pedonalizzazione di vie e strade tra le coinvolte Piazza Venezia Cola di Rienzo Viale Manzoni e la Tiburtina a San Lorenzo tante le modifiche nel trasporto pubblico con Deviazioni di percorso per numerose linee di bus alla Circo Massimo il Teatro dell’Opera possibile chiusura delle strade circostanti ...

