Tokyo 2020 | primo contagio nel villaggio atleti | la persona è in isolamento

(Di sabato 17 luglio 2021) A meno di una settimana dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi dic’è già da segnalare ilcaso di coronavirus neldegli: unpronto ad ospitare 11mila individui. Lapositiva, di cui si sa solo che non sarebbe un atleta ma nient’altro per ragioni di privacy, è stata messa in. Le autorità hanno confermato la positività e cercano ora di rassicurare gli. E’ stato Seiko Hashimoto, presidente di, a ...

Da parte sua la presidente di, Seiko Hashimoto, ha detto che 'stiamo facendo tutto il possibile per prevenire qualsiasi focolaio di Covid. Se dovessimo ritrovarci con un focolaio, ci ...Tra le novità difigura la prima atleta transgender di sempre a competere alle Olimpiadi. Si tratta di Laurel Hubbard , sollevatrice di pesi, che andrà inevitabilmente incontro ad una grande esposizione ...Sono già 15 i contagi da Covid riscontrati a Tokyo tra persone legate in vari modi alle Olimpiadi, tra cui anche il primo caso segnalato all’interno del villaggio olimpico che, precisa l’organizzazion ...Il conto alla rovescia sta per terminare e le Olimpiadi di Tokyo sono ormai alle porte. In questo avvicinamento non si può non notare come nel tennis le defezioni di giocatori di un certo livello non ...