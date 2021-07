Tokyo 2020 | il team neozelandese al fianco di Laurel Hubbard | prima atleta transgender ai Giochi

(Di sabato 17 luglio 2021) Tra le novità difigura ladi sempre a competere alle Olimpiadi. Si tratta di, sollevatrice di pesi, che andrà inevitabilmente incontro ad una grande esposizione mediatica. Per questo motivo, ilha spiegato che farà di tutto per aiutarla e permetterle di vivere l’evento in serenità. “Lavoriamo a stretto contatto conper l’enorme attenzione che riceve. Stiamo valutando la scelta migliore nell’interazione con i media. Mi sembra chiaro che ci debbano ...

Advertising

Gazzetta_it : Covid, primo caso di positività nel Villaggio olimpico #Tokyo2020 - Adnkronos : Tokyo 2020, primo caso di #Covid nel villaggio olimpico. #Tokyo2020 - artnewsit : #Tokyo2020 sotto la scure del #SARS_CoV_2 : primo contagio nel #VillaggioOlimpico - Giornaleditalia : Tokyo 2020 Covid, 15 positivi: 1 anche nel Villaggio Olimpico. Non è un atleta - STnews365 : Tokyo 2020, la Nazionale su strada vola in Giappone. #AltriSport #Ciclismo #Ciclismosustrada #Giappone #Tokyo2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Da parte sua la presidente di, Seiko Hashimoto, ha detto: 'Stiamo facendo tutto il possibile per prevenire qualsiasi focolaio di Covid. Se dovessimo ritrovarci con un focolaio, ci ...Oltre a questo con l'abbonamento a Tim Vision si potranno vedere tutte le gare delle Olimpiadi digrazie ad Eurosport Player che sarà incluso in TimVision per dodici mesi. Come tutti sanno ...Proseguono le Olimpiadi di Tokyo 2020 e pian piano il programma comincia a diventare più corposo: andiamo dunque a scoprire gli orari di tutte le gare per quanto riguarda il secondo giorno di competiz ...L'amministratore delegato di Tokyo 2020, Toshihiro Muto, ha detto che da un test condotto nel Villaggio olimpico è emersa una positività, ma il caso è solo uno dei 15 riscontrati nella giornata di ...