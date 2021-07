The Story of 90 Coins (2015), uno spot camuffato (Di sabato 17 luglio 2021) The Story of 90 Coins Titolo originale: The Story of 90 Coins Anno: 2015 Paese: Cina Genere: Sentimentale Produzione: Hiersun Durata: 9? Regia: Jian Liwei Sceneggiatura: Gao Xiaofei Fotografia: Jian Liwei Montaggio: Song Kaiyi Musiche: An Wei Attori: Han Dongjun, Zhuang Zhiqi, Jose Acosta Cortometraggio in lingua originale sub engThe Story of the 90 Coins, cortometraggio della cineasta Jian Liwei, nativa della Malesia, ha partecipato a numerosi festival di cortometraggi vincendone alcuni come il Rising Star Award (Han Dongjun) ... Leggi su locchiodelcineasta (Di sabato 17 luglio 2021) Theof 90Titolo originale: Theof 90Anno:Paese: Cina Genere: Sentimentale Produzione: Hiersun Durata: 9? Regia: Jian Liwei Sceneggiatura: Gao Xiaofei Fotografia: Jian Liwei Montaggio: Song Kaiyi Musiche: An Wei Attori: Han Dongjun, Zhuang Zhiqi, Jose Acosta Cortometraggio in lingua originale sub engTheof the 90, cortometraggio della cineasta Jian Liwei, nativa della Malesia, ha partecipato a numerosi festival di cortometraggi vincendone alcuni come il Rising Star Award (Han Dongjun) ...

Advertising

Marcotti : Mancini delivered. - OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - tattooevheart : prima stavo canticchiando il ritornello di moral of the story ed ho letteralmente detto 'that's the storal of the m… - AntonioBonaser2 : RT @d_cassandro: “I’ve been stopped in the supermarket by more people about Carol than I have with any other film,” Cate Blanchett Un pezz… - TheRealAssasn : GNL Zambia, the ghetto Story teller.?? -