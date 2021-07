Regione Lombardia in prima linea per aiutare le vittime di abusi (Di sabato 17 luglio 2021) Approvata dalla Giunta regionale una delibera che stabilisce le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne. “Ammontano a 4,4 milioni di euro – spiega Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità – le risorse assegnate a Regione Lombardia per portare avanti l’intensa e capillare attività di contrasto alla violenza sulle donne. Nello specifico, i fondi serviranno a sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Ovvero le strutture esistenti sul ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 17 luglio 2021) Approvata dalla Giunta regionale una delibera che stabilisce le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne. “Ammontano a 4,4 milioni di euro – spiega Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità – le risorse assegnate aper portare avanti l’intensa e capillare attività di contrasto alla violenza sulle donne. Nello specifico, i fondi serviranno a sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Ovvero le strutture esistenti sul ...

