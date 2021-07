Polemica contro Diana Del Bufalo sulla frase shock: “A me piace il catcalling” (Di sabato 17 luglio 2021) In queste ore Diana Del Bufalo è nell’occhio del ciclone a causa di una storia pubblicata su Intagram dove si definisce “una delle poche donne alle quali piace il catcalling“. La sua affermazione ha scatenato fan e haters sui social. L’attrice romana con una storia su Instagram ha commentato gli apprezzamenti ricevuti da due uomini mentre era in auto. Diana ha spiegato che a distanza di cinque minuti uno dall’altro questi due le hanno gridato “abbella” e “abbona” e lei sorpresa ha affermato: “Ma in questo stato? Sarà che io sono una delle pochissime donne a cui piace il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) In queste oreDelè nell’occhio del ciclone a causa di una storia pubblicata su Intagram dove si definisce “una delle poche donne alle qualiil“. La sua affermazione ha scatenato fan e haters sui social. L’attrice romana con una storia su Instagram ha commentato gli apprezzamenti ricevuti da due uomini mentre era in auto.ha spiegato che a distanza di cinque minuti uno dall’altro questi due le hanno gridato “abbella” e “abbona” e lei sorpresa ha affermato: “Ma in questo stato? Sarà che io sono una delle pochissime donne a cuiil ...

