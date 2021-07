Pesista ugandese in fuga: vuol restare in Giappone a lavorare (Di sabato 17 luglio 2021) Olimpiadi, Gli organizzatori si sono accorti della sparizione dopo che Ssekitoleko non si è presentato al test quotidiano anti-Covid, il giorno dopo che gli era stato comunicato che non aveva i requisiti per partecipare ai Giochi. ”Non voglio tornare in Uganda perché lì la vita è particolarmente difficile” ha lasciato scritto in una nota Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di sabato 17 luglio 2021) Olimpiadi, Gli organizzatori si sono accorti della sparizione dopo che Ssekitoleko non si è presentato al test quotidiano anti-Covid, il giorno dopo che gli era stato comunicato che non aveva i requisiti per partecipare ai Giochi. ”Non voglio tornare in Uganda perché lì la vita è particolarmente difficile” ha lasciato scritto in una nota Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Pesista ugandese Pesista ugandese in fuga: vuol restare in Giappone a lavorare Il presidente del comitato organizzatore ha detto di non sapere se il pesista fosse vaccinato o meno.

