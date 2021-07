Paura per la variante Delta: in Italia rischia un altro tracollo (Di sabato 17 luglio 2021) La variante Delta preoccupa non solo medici e politici. Lo dimostra il fatto che sempre più persone hanno scelto di non partire per le vacanze. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 3121 unità e portano il totale a 4.284.332. Da ieri 13 morti che fanno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 17 luglio 2021) Lapreoccupa non solo medici e politici. Lo dimostra il fatto che sempre più persone hanno scelto di non partire per le vacanze. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 3121 unità e portano il totale a 4.284.332. Da ieri 13 morti che fanno L'articolo proviene da Leggilo.org.

